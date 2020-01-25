Виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана по состоянию на сегодня, 25 января находится в тюрьме.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет местное издание Isna.

Речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что вооруженные силы Ирана 8 января по ошибке сбили украинский самолет.

— Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме, - отметил Зариф.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уже на второй день знал о сбитии самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, которое произошло 8 января. Глава государства отметил, что не мог об этом говорить публично, поскольку для этого требовались доказательства.

По его словам, на иранскую сторону в течение трех дней осуществлялось давление, чтобы добиться признания сбития самолета. В этом Украине помогали США, Великобритания и Канада.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Позже Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.