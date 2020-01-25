Глава профсоюза промышленников Николаевской области «Сильные вместе» Евгений Полтавчук рассказал, что управление экологии облгосадминистрации долгое время не подписывает документы, устанавливающие лимит на вылов рыбы из-за чего предприниматели не могут заниматься данной деятельностью.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, соответствующий документ не подписывает начальник управления экологии Николаевской ОГА Александр Каражей из-за чего предприниматели не могут заниматься рыболовством на законных основаниях.

— Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Проблемой выдачи разрешительных документов. Это всегда была такая болезненная процедура. Вы же понимаете, если у нас нет соответствующего документа, то нас загоняют работать в браконьерство. Мы вынуждены кормить свои семьи и идти на те условия, которые нам предлагают. В этом году у нас прозвучал такой посыл: борьба с коррупцией, перезагрузка власти и я думаю, что на сегодняшний день это актуально. Но до сих пор есть некоторые проблемы с выдачей документы, есть чиновники еще прошлого мышления, которые занимаются попросту отпиской. Это касается облгосадминистрации. Нам управление экологии не подписывает лимиты - Александр Михайлович Каражей (начальник управления экологии, - прим.). Якобы воля губернатора (глава Николаевской ОГА, Александр Стадник, - прим.) на то есть. Подписание лимитов и уровень губернатора - я не вижу связи. Мы готовы к диалогу, к сотрудничеству, но на сегодняшний день имеем такую проблему, - рассказал Евгений Полтавчук.

Напомним, что в период с 8 по 15 января 2020 года инспекторы рыбоохранного патруля Николаевской области провели серию рейдов, во время которых нашли 27 нарушений природоохранного законодательства.