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Глава профсоюза промышленников Николаевской области «Сильные вместе» Евгений Полтавчук рассказал, что управление экологии облгосадминистрации долгое время не подписывает документы, устанавливающие лимит на вылов рыбы из-за чего предприниматели не могут заниматься данной деятельностью.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
По его словам, соответствующий документ не подписывает начальник управления экологии Николаевской ОГА Александр Каражей из-за чего предприниматели не могут заниматься рыболовством на законных основаниях.
— Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Проблемой выдачи разрешительных документов. Это всегда была такая болезненная процедура. Вы же понимаете, если у нас нет соответствующего документа, то нас загоняют работать в браконьерство. Мы вынуждены кормить свои семьи и идти на те условия, которые нам предлагают. В этом году у нас прозвучал такой посыл: борьба с коррупцией, перезагрузка власти и я думаю, что на сегодняшний день это актуально. Но до сих пор есть некоторые проблемы с выдачей документы, есть чиновники еще прошлого мышления, которые занимаются попросту отпиской. Это касается облгосадминистрации. Нам управление экологии не подписывает лимиты - Александр Михайлович Каражей (начальник управления экологии, - прим.). Якобы воля губернатора (глава Николаевской ОГА, Александр Стадник, - прим.) на то есть. Подписание лимитов и уровень губернатора - я не вижу связи. Мы готовы к диалогу, к сотрудничеству, но на сегодняшний день имеем такую проблему, - рассказал Евгений Полтавчук.
Напомним, что в период с 8 по 15 января 2020 года инспекторы рыбоохранного патруля Николаевской области провели серию рейдов, во время которых нашли 27 нарушений природоохранного законодательства.
Глава профсоюза промышленников Николаевской области «Сильные вместе» Евгений Полтавчук рассказал, что управление экологии облгосадминистрации долгое время не подписывает документы, устанавливающие лимит на вылов рыбы из-за чего предприниматели не могут заниматься данной деятельностью.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
По его словам, соответствующий документ не подписывает начальник управления экологии Николаевской ОГА Александр Каражей из-за чего предприниматели не могут заниматься рыболовством на законных основаниях.
— Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Проблемой выдачи разрешительных документов. Это всегда была такая болезненная процедура. Вы же понимаете, если у нас нет соответствующего документа, то нас загоняют работать в браконьерство. Мы вынуждены кормить свои семьи и идти на те условия, которые нам предлагают. В этом году у нас прозвучал такой посыл: борьба с коррупцией, перезагрузка власти и я думаю, что на сегодняшний день это актуально. Но до сих пор есть некоторые проблемы с выдачей документы, есть чиновники еще прошлого мышления, которые занимаются попросту отпиской. Это касается облгосадминистрации. Нам управление экологии не подписывает лимиты - Александр Михайлович Каражей (начальник управления экологии, - прим.). Якобы воля губернатора (глава Николаевской ОГА, Александр Стадник, - прим.) на то есть. Подписание лимитов и уровень губернатора - я не вижу связи. Мы готовы к диалогу, к сотрудничеству, но на сегодняшний день имеем такую проблему, - рассказал Евгений Полтавчук.
Напомним, что в период с 8 по 15 января 2020 года инспекторы рыбоохранного патруля Николаевской области провели серию рейдов, во время которых нашли 27 нарушений природоохранного законодательства.