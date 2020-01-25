Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы необходимо еще немного времени.

Об этом он рассказал в интервью израильскому «9 каналу».

— Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек, - сказал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены.

— Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть, - отметил он.

Напомним, что в среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».

В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Позже премьер заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок.