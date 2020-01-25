|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:43
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:43
|Заход солнца:
|16:37
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы необходимо еще немного времени.
Об этом он рассказал в интервью израильскому «9 каналу».
— Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек, - сказал Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены.
— Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть, - отметил он.
Напомним, что в среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».
В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.
17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Позже премьер заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы необходимо еще немного времени.
Об этом он рассказал в интервью израильскому «9 каналу».
— Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек, - сказал Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены.
— Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть, - отметил он.
Напомним, что в среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».
В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.
17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Позже премьер заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок.