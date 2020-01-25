Совет министров Франции одобрил проект пенсионной реформы, несмотря на акции протеста профсоюзов, которые длятся более 7 недель в стране.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как заявил официальный представитель правительства, пенсионная реформа создает «продолжительную, прочную» систему, которая «обеспечит сбалансированную справедливость между поколениями, сильнее защитит самых слабых, восстановит доверие и вернет труду его ценность».

Теперь проект реформы должен быть утвержден парламентом Франции.

В рамках запланированной реформы президент Франции Эммануэль Макрон намерен заменить более 40 существующих в стране пенсионных систем единой и сократить миллиардный дефицит в пенсионных фондах.

При этом на фоне массовых протестов правительство временно решило отказаться от повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Но оставило себе поле для отступления. Если представители профсоюзов и работодателей до середины апреля не смогут договориться об альтернативном варианте финансирования пенсионной системы, возраст выхода на пенсию может быть увеличен до 64 лет президентским указом.

Напомним, что протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции уже 51 день. Только 24 января на улицы Парижа вышли от 350 до 400 тысяч человек. В Марселе полиция насчитала 8 тысяч демонстрантов, в то время как профсоюзы говорят о 180 тысячах протестующих. Акций проходят также в Лионе и Монпелье.