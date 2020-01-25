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Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины».
Карточка законопроекта обнародована на сайте парламента.
Сейчас текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Последний этап прохождения документа - «передан на рассмотрение руководству».
Напомним, что 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.
В частности, в проект закона «Об основах административно-территориального устройства Украины» вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.
Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.
Кроме того, в законопроекте регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.
При этом, как отметили в Министерстве развития громад и территорий, проектом закона не определяется административно-территориальное устройство (перечень административно-территориальных единиц) Украины, что должно быть урегулировано Законом Украины «Об административно-территориальном устройстве».
Напомним, что Очаков может лишиться статуса города в случае принятия Верховной Радой законопроекта об административно-территориальной реформе.
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №2804 «Об основах административно-территориального устройства Украины».
Карточка законопроекта обнародована на сайте парламента.
Сейчас текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Последний этап прохождения документа - «передан на рассмотрение руководству».
Напомним, что 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.
В частности, в проект закона «Об основах административно-территориального устройства Украины» вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.
Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.
Кроме того, в законопроекте регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.
При этом, как отметили в Министерстве развития громад и территорий, проектом закона не определяется административно-территориальное устройство (перечень административно-территориальных единиц) Украины, что должно быть урегулировано Законом Украины «Об административно-территориальном устройстве».
Напомним, что Очаков может лишиться статуса города в случае принятия Верховной Радой законопроекта об административно-территориальной реформе.