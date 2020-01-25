Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу «в связи со сменой курса в украинском направлении».

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к Суркову, в Telegram.

По его словам, следующий месяц Сурков «будет заниматься медитацией».

После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах, - написал политолог.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Интерфаксу, указ об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России отсутствует.

— Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю, - сказал Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась.

— Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения, - отметил пресс-секретарь президента.

Отметим, что Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также занимался переговорами с Украиной и, как считается, курировал руководство «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил свою отставку продолжительностью пребывания на прежнем посту и необходимостью предоставить президенту после послания Федеральному собранию «абсолютную свободу действий».