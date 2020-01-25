В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 480 кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Локализованы 482 киберинцидента и кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные информресурсы и системы. 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, - сказано в сообщении.

По данным ведомства, специалисты СБУ по информационной безопасности прекратили деятельность более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.

— В сфере контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (статья 361, статья 362 УК) 34 - за преступления против основ нацбезопасности ( статья 109, статья 110 УК). 42 лицам объявлено о подозрении, 16 человек были приговорены, - сказано в сообщении.

В Службе безопасности также сообщили, что в течение 2019 года въезд в Украину за пропаганду сепаратизма был запрещен 278 иностранцам.

Напомним, что со стороны Российской Федерации был осуществлен ряд кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.