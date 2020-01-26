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Президент США Дональд Трамп предоставил логотип космических сил США.
Соответствующий логотип он опубликовал в своем Twitter.
— После консультаций с нашими великими военными лидерами и дизайнерами, я рад представить новый логотип космических войск. Шестое подразделение нашей прекрасной армии, - сообщил Дональд Трамп.
Напомним, что в Николаеве состоялась презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі».
Президент США Дональд Трамп предоставил логотип космических сил США.
Соответствующий логотип он опубликовал в своем Twitter.
— После консультаций с нашими великими военными лидерами и дизайнерами, я рад представить новый логотип космических войск. Шестое подразделение нашей прекрасной армии, - сообщил Дональд Трамп.
Напомним, что в Николаеве состоялась презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі».