Николаевский городской голов Александр Сенкевич публично повздорил с бывшим народным депутатом Артемом Ильюком, обсуждая в социальной сети Facebook ситуацию с недостроенным Манганариевским сквером, известным как «Сердце города».

Об этом свидетельствуют комментарии политиков под публикацией Артема Ильюка в Facebook.

Бывший народный депутат сделал публикацию, где указал на проблему недостроев в городе: «Ремонт в школе №36 — пять лет. Ремонт травмпункта в БСМП — четыре года. Неоконченная реконструкция ДК «Молодежный» — уже полтора года».

— Новости из Китая. Из-за распространения коронавируса власти приняли решение построить специальную больницу в городе Ухань. Построить обещают за 6 дней. Шесть дней! Для сравнения с Николаевом: Ремонт в школе №36 — пять лет. Ремонт травмпункта в БСМП — четыре года. Неоконченная реконструкция ДК «Молодежный» — уже полтора года, когда завершат неизвестно. И это только то, что сразу пришло в голову. Александр Федорович, оказывается, так тоже можно, - написал Артём Ильюк.

В свою очередь, реагируя на публикацию, Александр Сенкевич отметил, что сквер «Сердце города» является недостроем уже 8 лет.

— Артёмчик, Ваш сквер «Сердце города» уж 8 лет как недострой, - заявил Александр Сенкевич.

При этом, Артем Ильюк обвинил мэра города в том, что тот «продал» Николаев.

— Шурочка, это потому, что у руля города идиот, возомнивший себя великим игроком! Ты продал этот город за 15 «сребреников»! И я сделаю все, чтобы ты больше не был мэром!!!, - написал Артём Ильюк.

Как известно, проект реконструкции Манганариевского сквера («Сердце города») началась семь лет назад.

Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на достройку сквера «Манганариевский» (Сердце города) необходимо еще 19 миллионов гривен.

В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию. В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен. В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем. Год назад Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом. В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.