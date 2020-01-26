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Николаевский городской голов Александр Сенкевич публично повздорил с бывшим народным депутатом Артемом Ильюком, обсуждая в социальной сети Facebook ситуацию с недостроенным Манганариевским сквером, известным как «Сердце города».
Об этом свидетельствуют комментарии политиков под публикацией Артема Ильюка в Facebook.
Бывший народный депутат сделал публикацию, где указал на проблему недостроев в городе: «Ремонт в школе №36 — пять лет. Ремонт травмпункта в БСМП — четыре года. Неоконченная реконструкция ДК «Молодежный» — уже полтора года».
— Новости из Китая. Из-за распространения коронавируса власти приняли решение построить специальную больницу в городе Ухань. Построить обещают за 6 дней. Шесть дней! Для сравнения с Николаевом: Ремонт в школе №36 — пять лет. Ремонт травмпункта в БСМП — четыре года. Неоконченная реконструкция ДК «Молодежный» — уже полтора года, когда завершат неизвестно. И это только то, что сразу пришло в голову. Александр Федорович, оказывается, так тоже можно, - написал Артём Ильюк.
В свою очередь, реагируя на публикацию, Александр Сенкевич отметил, что сквер «Сердце города» является недостроем уже 8 лет.
— Артёмчик, Ваш сквер «Сердце города» уж 8 лет как недострой, - заявил Александр Сенкевич.
При этом, Артем Ильюк обвинил мэра города в том, что тот «продал» Николаев.
— Шурочка, это потому, что у руля города идиот, возомнивший себя великим игроком! Ты продал этот город за 15 «сребреников»! И я сделаю все, чтобы ты больше не был мэром!!!, - написал Артём Ильюк.
Как известно, проект реконструкции Манганариевского сквера («Сердце города») началась семь лет назад.
Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.
Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на достройку сквера «Манганариевский» (Сердце города) необходимо еще 19 миллионов гривен.
В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.
В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.
В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем.
Год назад Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.
В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.
Николаевский городской голов Александр Сенкевич публично повздорил с бывшим народным депутатом Артемом Ильюком, обсуждая в социальной сети Facebook ситуацию с недостроенным Манганариевским сквером, известным как «Сердце города».
Об этом свидетельствуют комментарии политиков под публикацией Артема Ильюка в Facebook.
Бывший народный депутат сделал публикацию, где указал на проблему недостроев в городе: «Ремонт в школе №36 — пять лет. Ремонт травмпункта в БСМП — четыре года. Неоконченная реконструкция ДК «Молодежный» — уже полтора года».
— Новости из Китая. Из-за распространения коронавируса власти приняли решение построить специальную больницу в городе Ухань. Построить обещают за 6 дней. Шесть дней! Для сравнения с Николаевом: Ремонт в школе №36 — пять лет. Ремонт травмпункта в БСМП — четыре года. Неоконченная реконструкция ДК «Молодежный» — уже полтора года, когда завершат неизвестно. И это только то, что сразу пришло в голову. Александр Федорович, оказывается, так тоже можно, - написал Артём Ильюк.
В свою очередь, реагируя на публикацию, Александр Сенкевич отметил, что сквер «Сердце города» является недостроем уже 8 лет.
— Артёмчик, Ваш сквер «Сердце города» уж 8 лет как недострой, - заявил Александр Сенкевич.
При этом, Артем Ильюк обвинил мэра города в том, что тот «продал» Николаев.
— Шурочка, это потому, что у руля города идиот, возомнивший себя великим игроком! Ты продал этот город за 15 «сребреников»! И я сделаю все, чтобы ты больше не был мэром!!!, - написал Артём Ильюк.
Как известно, проект реконструкции Манганариевского сквера («Сердце города») началась семь лет назад.
Стоит отметить, что на строительство сквера уже было потрачено 17 миллионов гривен. В августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.
Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что на достройку сквера «Манганариевский» (Сердце города) необходимо еще 19 миллионов гривен.
В марте 2019 года появилось сообщение, что в сквере разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.
В мае 2019 года появилось сообщение, что из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.
В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный «Сквер Манганариевского» и фонтан, который находится в нем.
Год назад Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.
В июле 2016 года сообщалось, что в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Артем Ильюк считает, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.