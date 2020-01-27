Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что государства - члены Европейского союза должны криминализировать отрицание Холокоста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Speigel.

— Мы стремимся к тому, чтобы все государства - члены Евросоюза выполнили свои обязательства по криминализации отрицания Холокоста, - написал Хайко Маас, отметив, что попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире.

Маас считает, что страны ЕС должны консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий. По его мнению, в этот план должны входить меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение защиты иудейских учреждений, а также просветительская работа. Во время председательства Германии в ЕС, которое должно начаться в июле, Маас пообещал активизировать борьбу с ксенофобией и кампаниями по дезинформации в интернете.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации.