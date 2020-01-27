Если дело об убийстве журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.

Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».

Денис Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и за его деятельностью очень внимательно наблюдают.

— Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом, - считает он.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что задержаны фигуранты дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.