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Если дело об убийстве журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.
Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».
Денис Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и за его деятельностью очень внимательно наблюдают.
— Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом, - считает он.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что задержаны фигуранты дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.
Если дело об убийстве журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.
Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью «РБК-Украина».
Денис Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и за его деятельностью очень внимательно наблюдают.
— Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом, - считает он.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что задержаны фигуранты дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.