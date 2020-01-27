В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается, - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Госсударственной службы по чрезвчайным ситуациям добавили, что пожар произошел в подвале.

— Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. От ГСЧС привлечено 30 человек и 10 единиц техники, - говорится в сообщении.

Напомним, в пожаре жилого дома по улице Степная в Первомайске погиб мужчина. Причиной возгорания называется неосторожность хозяина при курении.