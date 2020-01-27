Китай опередил Россию в рейтинге производителей оружия и занимает второе место после США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Сообщается, что ранее в ежегодный топ-100 крупнейших в мире компаний, которые производят вооружения, не удавалось включить китайских производителей, поскольку эти продажи из-за отсутствия прозрачности было сложно оценить.

Теперь же SIPRI удалось определить данные за 2015-2017 годы. В частности, в исследовании рассматриваются четыре компании с доступной достоверной финансовой информацией. Эти компании охватывают три сектора производства: авиакосмическая промышленность, электроника и наземные системы.

Основываясь на оценочных продажах оружия в 2015-2017 годы годах показатели четырех компаний сравнили с ведущими мировыми оружейными компаниями. Отметим, в 2017 году из 20 крупнейших компаний в топ SIPRI 11 находились в США, 6 - в Западной Европе и 3 в - России. Если бы четыре китайские компании были включены в первую сотню, все они вошли бы в топ-20 с показателем продажи оружия на 54,1 млрд долларов. При этом три компании войдут в топ-10.

Крупнейшей компанией является Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), объем продаж которой составляет 20,1 млрд долларов (6 по величине в мире).

Корпорация China North Industries Group Corporation (NORINCO) - 8 место в рейтинге SIPRI с объемом продаж 17,2 млрд долларов, является крупнейшим в мире производителем наземных систем.

Напомним, ранее сообщалось, что государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.