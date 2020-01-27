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Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».
Об этом говорится в указе президента №23 от 25 января.
Данным указом вносится частичное изменение в ст. 1 указа президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета «Укроборонпрома» в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.
Другие подробности не уточняются.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Юрия Витренко членом набсовета «Укроборонпрома» 11 октября 2019 года.
В ноябре прошлого года бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителя гендиректора концерна «Укроборонпрома». С сентября 2019-го гендиректором концерна является Айварас Абромавичюс.
Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».
Об этом говорится в указе президента №23 от 25 января.
Данным указом вносится частичное изменение в ст. 1 указа президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета «Укроборонпрома» в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.
Другие подробности не уточняются.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Юрия Витренко членом набсовета «Укроборонпрома» 11 октября 2019 года.
В ноябре прошлого года бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителя гендиректора концерна «Укроборонпрома». С сентября 2019-го гендиректором концерна является Айварас Абромавичюс.