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Россия приостановила расследование по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
— Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков, - сообщил адвокат.
Он также добавил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.
Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.
Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.
20 ноября корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.
21 ноября в Гааге начались первые слушания «морского дела» относительно захвата украинских кораблей.
Также в ноябре прошлого года РФ заявила о продлении срока расследования по делу украинских моряков.
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Россия приостановила расследование по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
— Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков, - сообщил адвокат.
Он также добавил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.
Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.
Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.
20 ноября корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки.
21 ноября в Гааге начались первые слушания «морского дела» относительно захвата украинских кораблей.
Также в ноябре прошлого года РФ заявила о продлении срока расследования по делу украинских моряков.