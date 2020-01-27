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Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» намерено построить и реконструировать минимум 4 тысячи километров дорог в 2020 году.
Об этом он сообщил в ходе презентации планов работы «Укравтодора»«Дороги UA 2020».
— В этом году мы поставили себе цель построить рекордное количество дорог - минимум 4 000 км. Речь не о ямочном ремонте, речь или о новом строительстве, или о реконструкции. То есть на выходе нам нужно минимум 4 000 км качественных, хороших дорог, - сказал Гончарук.
Одним из приоритетных проектов застройки, по его словам, является дорога «Решетиловка - Днепр».
— Считаю флагманским проектом на этот год дорогу «Решетиловка - Днепр», где мы должны достичь максимальной скорости для того, чтобы соединить хорошей, первоклассной дорогой Киев с Днепром, а потом с Мариуполем, - подчеркнул премьер.
Алексей Гончарук также выразил уверенность в том, что в «Укравтодоре» на данный момент «есть профессиональный и порядочный менеджмент, который способен организовать процесс строительства дорог таким образом, чтобы деньги не разворовывались».
Напомним, Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» намерено построить и реконструировать минимум 4 тысячи километров дорог в 2020 году.
Об этом он сообщил в ходе презентации планов работы «Укравтодора»«Дороги UA 2020».
— В этом году мы поставили себе цель построить рекордное количество дорог - минимум 4 000 км. Речь не о ямочном ремонте, речь или о новом строительстве, или о реконструкции. То есть на выходе нам нужно минимум 4 000 км качественных, хороших дорог, - сказал Гончарук.
Одним из приоритетных проектов застройки, по его словам, является дорога «Решетиловка - Днепр».
— Считаю флагманским проектом на этот год дорогу «Решетиловка - Днепр», где мы должны достичь максимальной скорости для того, чтобы соединить хорошей, первоклассной дорогой Киев с Днепром, а потом с Мариуполем, - подчеркнул премьер.
Алексей Гончарук также выразил уверенность в том, что в «Укравтодоре» на данный момент «есть профессиональный и порядочный менеджмент, который способен организовать процесс строительства дорог таким образом, чтобы деньги не разворовывались».
Напомним, Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.