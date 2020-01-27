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Члена украинской делегации, народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщил нардеп Евгений Кравчук на своей странице в Facebook.
Недавно нардепы поддержали назначение Александра Мережко главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
— Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! Александр - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ, - написал Евгений Кравчук.
Отметим, что двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.
Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Члена украинской делегации, народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщил нардеп Евгений Кравчук на своей странице в Facebook.
Недавно нардепы поддержали назначение Александра Мережко главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
— Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! Александр - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ, - написал Евгений Кравчук.
Отметим, что двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.
Напомним, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).