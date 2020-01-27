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В Ровенской области 23 января от осложнений гриппа умер 50-летний пациент, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии.
За прошлую неделю в области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 48%, сообщили на сайте Ровенского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
— Всего заболели 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей. Госпитализировано 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым течением гриппа, из них 1 ребенок, – уточнили в лабораторном центре.
Сообщается также, что в связи с этим прекращен учебный процесс в 39 общеобразовательных учебных заведениях области и двух детских садах.
Напомним, в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 летальных случаев вследствие гриппа. Никто из жертв не был привит.
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В Ровенской области 23 января от осложнений гриппа умер 50-летний пациент, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии.
За прошлую неделю в области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 48%, сообщили на сайте Ровенского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
— Всего заболели 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей. Госпитализировано 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым течением гриппа, из них 1 ребенок, – уточнили в лабораторном центре.
Сообщается также, что в связи с этим прекращен учебный процесс в 39 общеобразовательных учебных заведениях области и двух детских садах.
Напомним, в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 летальных случаев вследствие гриппа. Никто из жертв не был привит.