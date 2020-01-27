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Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения экс-начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку, которому инкриминируют служебную халатность в связи с рядом трагических пожаров в Одессе. Он отправлен под домашний арест.
Об этом сообщает Думская.
— Следствие установило, что, будучи служебным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, Виктор Федорчак ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В результате в 2017-2019 году на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере «Виктория», в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле «Токио Стар» на Водопроводной и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, - передает издание.
Всего погибло 32 человека, а материальный ущерб составил 4,9 млн грн.
13 декабря ГБР провело обыски в здании облуправления ГСЧС и изъяло материалы проверки колледжа экономики и права (которые, как заявила Служба безопасности Украины, подчиненные Федорчака пытались уничтожить).
Как стало известно, последний раз пожарные инспекторы наведывались туда аж в июне 2014 года.
— Федорчаку инкриминируют преступление средней тяжести (до пяти лет лишения свободы), поэтому даже если его признают виновным, суд, скорее всего, ограничится условным сроком, - отметили в Думской.
Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
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Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения экс-начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку, которому инкриминируют служебную халатность в связи с рядом трагических пожаров в Одессе. Он отправлен под домашний арест.
Об этом сообщает Думская.
— Следствие установило, что, будучи служебным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, Виктор Федорчак ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В результате в 2017-2019 году на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере «Виктория», в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле «Токио Стар» на Водопроводной и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, - передает издание.
Всего погибло 32 человека, а материальный ущерб составил 4,9 млн грн.
13 декабря ГБР провело обыски в здании облуправления ГСЧС и изъяло материалы проверки колледжа экономики и права (которые, как заявила Служба безопасности Украины, подчиненные Федорчака пытались уничтожить).
Как стало известно, последний раз пожарные инспекторы наведывались туда аж в июне 2014 года.
— Федорчаку инкриминируют преступление средней тяжести (до пяти лет лишения свободы), поэтому даже если его признают виновным, суд, скорее всего, ограничится условным сроком, - отметили в Думской.
Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.