В ночь с 24 на 25 января в рамках спецоперации «Акциз - 2020» и «Щит» правоохранители остановили незаконную транспортировку спирта в Николаевской области.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Как стало известно, в спецоперации участвовали сотрудники Главного управления ГФС в Николаевской области, представители патрульной полиции и Управления СБУ. Правоохранители остановили незаконную перевозку большой партии спирта.

По результатам проведенных мероприятий было изъято 14,5 тонн литров спирта. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области, спирт пытались перевезти в 66 пластиковых емкостях объемом 220 литров каждая.

Общая стоимость изъятого спирта составляет около 2,5 миллионов гривен.

Кроме того, в грузовом автомобиле также обнаружили оборудование для перелива и смешивания спиртосодержащих смесей, а именно: шланги, пустые пластиковые емкости, помпа, которые использовались и транспортировались для подпольного изготовления фальсифицированных алкогольных напитков (в условиях так называемого цеха). Также изъят грузовой автомобиль ориентировочной стоимостью 300 тысяч гривен, которым осуществлялась незаконная транспортировка подакцизных товаров.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 204 УК Украины.

Сейчас решается вопрос относительно проведения экспертиз и наложения ареста. Проводятся мероприятия по установлению канала незаконного ввоза вышеупомянутых подакцизных товаров на территорию Николаевской области.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала хищение военного оборудования со стратегических львовских предприятий.