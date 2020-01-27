Администрация Ингульского района Николаева привлекла спецтехнику, чтобы очистить парк «Дубки» от дикорастущей поросли.

Об этом у себя в Facebook рассказал глава района Юрий Гранатуров.

По его словам, с помощью специальной техники «Bobcat» всего за два дня дня удалось расчистить 22,4 тысячи м2 лесопарковой зоны. Нужно потратить несколько недель, чтобы сделать эту работу вручную.

«Лесопарковая зона «Дубки» между улицами Космонавтов, Новозаводской и Турбинной. Постоянная проблема - дикорастущая поросль ликвидировалась вручную неделями. Пока в городе Николаеве такой своей техники нет, администрация Ингульского района вместе с подрядчиком сумели привлечь спецтехнику «Bobcat». Два дня работы - качественно расчищено 22420 кв.м. лесопарковой зоны. Городу очень нужна такая техника! А пока одолжили у киевских коммунальщиков», - написал Юрий Гранатуров.

Он также опубликовал видео, показав, как работает техника в парке.

Пресс-релиз