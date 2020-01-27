Фракция «Европейская солидарность» призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследования дел Майдана.

Об этом сообщают в «Европейской солидарности».

— «Европейская Солидарность» призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей Героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследованиям дел Майдана. Также мы выражаем возмущение действиями руководства ГБР, которое 25 января препятствовало депутатской деятельности парламентариев, которые хотели встретиться с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой и передать заявление семей Небесной Сотни, - сообщили в партии.

В политсиле отметили, что Ирина Венедиктова и ее подчиненные грубо нарушили нормы закона «О статусе народного депутата Украины» и решения Конституционного Суда Украины, создав опасный прецедент.

— Сегодня мы видим большие риски разрушения парламентаризма, дискредитации народных депутатов и самого статуса депутата, и призываем все фракции противостоять этим действиям. Госпожа Венедиктова и ее подчиненные грубо нарушили нормы закона "О статусе народного депутата Украины" и решения Конституционного Суда Украины, создав опасный прецедент. И это требует реакции всего парламента, - подчеркнули во фракции.

Кроме того в партии возмутились действиями главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, отметив, что он фактически самоустранился в этой ситуации, не встретился с семьями Небесной Сотни, и не приложил никаких усилий, чтобы вчерашняя коллега по парламенту уважала закон и статус народного депутата.

— «Европейская Солидарность» призывает коллег из других фракций занять солидарную позицию в поддержке требований семей Небесной Сотни, и ожидает от председателя Верховной Рады организации соответствующей совместной встречи руководства парламента, фракций и семей Небесной Сотни. Ожидаем от спикера парламента, что он обеспечит присутствие на этой встрече и.о. директора ГБР госпожи Венедиктовой, чтобы она публично объяснила свое неуважение к закону, статусу народного депутата, и последние непрозрачные кадровые решения, сделанные ею несмотря на имеющийся конфликт интересов, - сказано в сообщении.

Ранее активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предотвратить назначение адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора ГБР.