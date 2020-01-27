|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
Главврач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой предоставить постоянный полицейский пост на территории БСМП.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского головы.
— Сегодня БСМП города Николаева является единственной в Украине больницей скорой медицинской помощи, где нет полицейского поста, - отметил главный врач БСМП.
По его словам, в больнице систематически происходят инциденты, для урегулирования которых необходимо вмешательство сотрудников правоохранительных органов.
— К примеру, недавно из-за противоправных действий гражданина, находившегося в больнице для оказания медицинской помощи, было повреждено оборудование стоимостью несколько миллионов гривен. Бывают случаи, когда от этого страдают и медицинские работники, - отмечают в пресс-службе.
Также Александр Демьянов подчеркнул, что ситуация осложняется и тем, что сейчас есть тенденция к увеличению числа лиц с острой алкогольной интоксикацией и бездомных, которых доставляют в БСМП. Поведение данного контингента несет повышенную угрозу как для медперсонала, так и для других посетителей больницы.
Актуальным вопрос по обеспечению охраны является и для больницы № 3. В течение 2019 года в БСМП попало около 280 социально опасных пациентов, а в городскую больницу № 3 - 308 человек.
В свою очередь, Александр Сенкевич сказал, что обратится к представителям полиции с соответствующей просьбой, отметив, что отдельно будет рассмотрен вопрос о выделении средств для обеспечения дополнительной охраны БСМП и больницы № 3.
Напомним, 28 декабря, в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Главврач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой предоставить постоянный полицейский пост на территории БСМП.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского головы.
— Сегодня БСМП города Николаева является единственной в Украине больницей скорой медицинской помощи, где нет полицейского поста, - отметил главный врач БСМП.
По его словам, в больнице систематически происходят инциденты, для урегулирования которых необходимо вмешательство сотрудников правоохранительных органов.
— К примеру, недавно из-за противоправных действий гражданина, находившегося в больнице для оказания медицинской помощи, было повреждено оборудование стоимостью несколько миллионов гривен. Бывают случаи, когда от этого страдают и медицинские работники, - отмечают в пресс-службе.
Также Александр Демьянов подчеркнул, что ситуация осложняется и тем, что сейчас есть тенденция к увеличению числа лиц с острой алкогольной интоксикацией и бездомных, которых доставляют в БСМП. Поведение данного контингента несет повышенную угрозу как для медперсонала, так и для других посетителей больницы.
Актуальным вопрос по обеспечению охраны является и для больницы № 3. В течение 2019 года в БСМП попало около 280 социально опасных пациентов, а в городскую больницу № 3 - 308 человек.
В свою очередь, Александр Сенкевич сказал, что обратится к представителям полиции с соответствующей просьбой, отметив, что отдельно будет рассмотрен вопрос о выделении средств для обеспечения дополнительной охраны БСМП и больницы № 3.
Напомним, 28 декабря, в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта.