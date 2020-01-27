Главврач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов обратился к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой предоставить постоянный полицейский пост на территории БСМП.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского головы.

— Сегодня БСМП города Николаева является единственной в Украине больницей скорой медицинской помощи, где нет полицейского поста, - отметил главный врач БСМП.

По его словам, в больнице систематически происходят инциденты, для урегулирования которых необходимо вмешательство сотрудников правоохранительных органов.

— К примеру, недавно из-за противоправных действий гражданина, находившегося в больнице для оказания медицинской помощи, было повреждено оборудование стоимостью несколько миллионов гривен. Бывают случаи, когда от этого страдают и медицинские работники, - отмечают в пресс-службе.

Также Александр Демьянов подчеркнул, что ситуация осложняется и тем, что сейчас есть тенденция к увеличению числа лиц с острой алкогольной интоксикацией и бездомных, которых доставляют в БСМП. Поведение данного контингента несет повышенную угрозу как для медперсонала, так и для других посетителей больницы.

Актуальным вопрос по обеспечению охраны является и для больницы № 3. В течение 2019 года в БСМП попало около 280 социально опасных пациентов, а в городскую больницу № 3 - 308 человек.

В свою очередь, Александр Сенкевич сказал, что обратится к представителям полиции с соответствующей просьбой, отметив, что отдельно будет рассмотрен вопрос о выделении средств для обеспечения дополнительной охраны БСМП и больницы № 3.

Напомним, 28 декабря, в Больнице скорой медицинской помощи Николаева состоялось открытие травматологического пункта.