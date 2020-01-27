Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) идентифицировали по отпечаткам пальцев, внешность он изменил.

Об этом стало известно, сегодня, 27 января, в ходе брифинга правоохранительных органов, передает Слідство.Інфо.

Алексей Левин изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта - местный и зарубежный. Ему запретили покидать территорию страны, вскоре в суде будет решаться вопрос об его экстрадиции.

Кроме того, болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак. В Болгарии, по утверждениям правоохранителей, он официально нигде не регистрировался.

Напомним, 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина). Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии и надеется на ускоренную процедуру, ведь в противном случае сроки могут занять годы.