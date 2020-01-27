В воскресенье, 9 февраля, Платформа MY ART совместно с Агентством развития Николаева подготовят к просмотру программу юбилейного 10-го Фестиваля американского кино «Независимость».

Об этом сообщают организаторы фестиваля на странице в Facebook.

В локальной программе заявлено 6 документальных титулованных полнометражных лент на актуальные социальные темы и об известных американских героях современности. Они вызвали наибольший интерес на международных кинофорумах и получили положительные отзывы по версии кинокритиков.

Фестиваль в Николаеве открывает документальный фильм «Ноль процентов» о программе высшего образования в тюрьме строгого режима Синг-Синг. Ленту представляет сам режиссер Тим Скусен, получивший ряд наград на многих фестивалях, в частности, приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Уэйли, Арлингтон, Охае, а также на кинофоруме Urbanworld.

Напомним, в эфире телеканала «Еспресо» состоялся показ документального фильма «Николаев. Хроники протеста».