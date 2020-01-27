|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
В воскресенье, 9 февраля, Платформа MY ART совместно с Агентством развития Николаева подготовят к просмотру программу юбилейного 10-го Фестиваля американского кино «Независимость».
Об этом сообщают организаторы фестиваля на странице в Facebook.
В локальной программе заявлено 6 документальных титулованных полнометражных лент на актуальные социальные темы и об известных американских героях современности. Они вызвали наибольший интерес на международных кинофорумах и получили положительные отзывы по версии кинокритиков.
Фестиваль в Николаеве открывает документальный фильм «Ноль процентов» о программе высшего образования в тюрьме строгого режима Синг-Синг. Ленту представляет сам режиссер Тим Скусен, получивший ряд наград на многих фестивалях, в частности, приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Уэйли, Арлингтон, Охае, а также на кинофоруме Urbanworld.
Напомним, в эфире телеканала «Еспресо» состоялся показ документального фильма «Николаев. Хроники протеста».
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В воскресенье, 9 февраля, Платформа MY ART совместно с Агентством развития Николаева подготовят к просмотру программу юбилейного 10-го Фестиваля американского кино «Независимость».
Об этом сообщают организаторы фестиваля на странице в Facebook.
В локальной программе заявлено 6 документальных титулованных полнометражных лент на актуальные социальные темы и об известных американских героях современности. Они вызвали наибольший интерес на международных кинофорумах и получили положительные отзывы по версии кинокритиков.
Фестиваль в Николаеве открывает документальный фильм «Ноль процентов» о программе высшего образования в тюрьме строгого режима Синг-Синг. Ленту представляет сам режиссер Тим Скусен, получивший ряд наград на многих фестивалях, в частности, приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Уэйли, Арлингтон, Охае, а также на кинофоруме Urbanworld.
Напомним, в эфире телеканала «Еспресо» состоялся показ документального фильма «Николаев. Хроники протеста».