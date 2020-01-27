В пятницу, 24 января, в Николаеве прошел всеукраинский турнир сильнейших саблистов, в котором приняли участие спортсмены с мировым именем, среди них - олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная».

Отмечается, что отбора на соревнования не было, приехать и принять участие мог каждый спортсмен, как юный, так и взрослый.

— Специального отбора на турнир нет. Участвуют сильнейшие спортсмены. В ходе соревнований идет отборочный круг, а дальше тур прямого выбывания, - рассказала николаевский тренер Юрий Марченко.

В частности, заработанные баллы в ходе турнира могут дать спортсменам возможность попадания в Национальную сборную.

Также в турнире приняла участие и николаевская спортсменка Ольга Харлан. Она заняла первое место, однако ее полуфинальный поединок с коллегой Алиной Комащук заставил зрителей поволноваться. Харлан проигрывала со счетом 8:13, но сумела переломить ход поединка и выиграла — 15:13. Финальный бой Ольга Харлан выиграла со счетом 15:8.

— Приятно всегда находится в этом зале, относительно новый зал,хорошие условия. Хотелось бы лучше, но, что есть, то есть, - поделилась Ольга Харлан.

Напомним, николаевские спортсмены завоевали 3 медали на открытом всеукраинском турнире по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха.