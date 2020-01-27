|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
В пятницу, 24 января, в Николаеве прошел всеукраинский турнир сильнейших саблистов, в котором приняли участие спортсмены с мировым именем, среди них - олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная».
Отмечается, что отбора на соревнования не было, приехать и принять участие мог каждый спортсмен, как юный, так и взрослый.
— Специального отбора на турнир нет. Участвуют сильнейшие спортсмены. В ходе соревнований идет отборочный круг, а дальше тур прямого выбывания, - рассказала николаевский тренер Юрий Марченко.
В частности, заработанные баллы в ходе турнира могут дать спортсменам возможность попадания в Национальную сборную.
Также в турнире приняла участие и николаевская спортсменка Ольга Харлан. Она заняла первое место, однако ее полуфинальный поединок с коллегой Алиной Комащук заставил зрителей поволноваться. Харлан проигрывала со счетом 8:13, но сумела переломить ход поединка и выиграла — 15:13. Финальный бой Ольга Харлан выиграла со счетом 15:8.
— Приятно всегда находится в этом зале, относительно новый зал,хорошие условия. Хотелось бы лучше, но, что есть, то есть, - поделилась Ольга Харлан.
Напомним, николаевские спортсмены завоевали 3 медали на открытом всеукраинском турнире по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В пятницу, 24 января, в Николаеве прошел всеукраинский турнир сильнейших саблистов, в котором приняли участие спортсмены с мировым именем, среди них - олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная».
Отмечается, что отбора на соревнования не было, приехать и принять участие мог каждый спортсмен, как юный, так и взрослый.
— Специального отбора на турнир нет. Участвуют сильнейшие спортсмены. В ходе соревнований идет отборочный круг, а дальше тур прямого выбывания, - рассказала николаевский тренер Юрий Марченко.
В частности, заработанные баллы в ходе турнира могут дать спортсменам возможность попадания в Национальную сборную.
Также в турнире приняла участие и николаевская спортсменка Ольга Харлан. Она заняла первое место, однако ее полуфинальный поединок с коллегой Алиной Комащук заставил зрителей поволноваться. Харлан проигрывала со счетом 8:13, но сумела переломить ход поединка и выиграла — 15:13. Финальный бой Ольга Харлан выиграла со счетом 15:8.
— Приятно всегда находится в этом зале, относительно новый зал,хорошие условия. Хотелось бы лучше, но, что есть, то есть, - поделилась Ольга Харлан.
Напомним, николаевские спортсмены завоевали 3 медали на открытом всеукраинском турнире по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха.