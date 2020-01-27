Бывший начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина требовал, чтобы следователи Государственного бюро расследований допросили директора «Николаевского глиноземного завода».

Об этом свидетельствует аудиозапись разговора от 1 июля 2019 года между людьми с голосами, как у Игоря Щербины и экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, опубликованная в Telegram-канале «Трубу прорвало».

В разговоре прокурор Игорь Щербина объясняет, что это дело, которое он просил открыть.

— Второй вопрос по николаевскому делу, тому, что я просил, чтобы его открыли. Можно там директора на допрос вызвать? Директора «Николаевского глиноземного завода». (Дело, - прим.) аж там в Николаеве, - сказал Игорь Щербина. – Так что это нужно делать, не получи документы выемки, обыска и сразу на допросы?, - спросил его Роман Труба. — Так это вопрос, почему он так долго.. Смотри, 5-го послали запрос на документы. Как минимум, спросить: «Какого х** не даете документы?», - сказал Игорь Щербина. — Хорошо, так что нужно? На допрос вызвать? Хорошо, вызовут, - ответил Роман Труба. — Вызвать, спросить, почему они получают НДС, если они компания «Русал».., - сказал Игорь Щербина.

Вероятно, разговор шел о том, имеет ли право «Николаевский глиноземный завод» на возмещение НДС из госбюджета.

Шламовое поле на Николаевском глиноземном заводе, фото из архива НикВести

27 июля 2019 года СМИ сообщали, что сотрудники Госбюро расследований вместе с полицией провели обыски на «Николаевском глиноземном заводе» в рамках открытого уголовного производства по фактам поставок бокситов по заниженной пошлине.

Как известно, директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В октябре 2017 года сообщалось, что подконтрольный российскому олигарху Олегу Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сайт «Дело» ранее сообщал, что Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

В феврале 2019 года в Николаевской ОГА прошло совещание по вопросам уплаты таможенных платежей в бюджет «Николаевским глиноземным заводом», в ходе которого было озвучено, что НГЗ недоплачивает в государственный бюджет около 1 миллиарда каждый год, начиная с 2010 года, но не предоставляет исходные материалы и расчеты для проверки.