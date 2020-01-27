Офис Генерального прокурора 24 января 2020 года направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Офис Генерального прокурора 24 января 2020 года направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 года на территорию домовладения журналиста и участника «Самообороны Евромайдана Черкасской области» В. Сергиенко в г. Корсунь — Шевченковский Черкасской области, откуда журналиста было похищено и в дальнейшем этот же день жестоко убито (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Кроме того, указанному гражданину и еще одному лицу инкриминируется участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013 по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

Напомним, один из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском и журналист Василий Сергиенко был убит в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

В 2017 году полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве.