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Конституционный суд Украины отказался открыть конституционное производство по законам об особом статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и амнистии боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.
53 народных депутата от «Самопомощи» подали представление относительно соответствия Конституции Украины законов:
«Постановлено решение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», — заявили в суде.
Ранее Владимир Зеленский назвал главное условие, при котором возможна амнистия для боевиков — чтобы их «руки не были в крови».
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Конституционный суд Украины отказался открыть конституционное производство по законам об особом статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и амнистии боевиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.
53 народных депутата от «Самопомощи» подали представление относительно соответствия Конституции Украины законов:
«Постановлено решение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», — заявили в суде.
Ранее Владимир Зеленский назвал главное условие, при котором возможна амнистия для боевиков — чтобы их «руки не были в крови».