Конституционный суд Украины отказался открыть конституционное производство по законам об особом статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и амнистии боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

53 народных депутата от «Самопомощи» подали представление относительно соответствия Конституции Украины законов:

об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

«Постановлено решение Большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», — заявили в суде.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное условие, при котором возможна амнистия для боевиков — чтобы их «руки не были в крови».