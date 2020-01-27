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Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести новые ограничения для иммигрантов, которые, как считается, могут нуждаться в государственной помощи.
Как сообщает NBC News, за это решение проголосовали пять судей Верховного суда, против — четверо.
Постановление Верховного суда разрешает отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.
В прошлом году Министерство внутренней безопасности США заявило, что определение лица, зависимого от государственной помощи, будет распространяться на категорию легальных мигрантов, получающих денежные пособия.
Впоследствии администрация Трампа предложила расширить определение, включив в него такие льготы, как Medicaid, талоны на питание и субсидии на оплату жилья.
Таким образом, новые правила получения «грин-карт» в первую очередь ударят по бедным мигрантам.
Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила получения туристической визы с целью ограничить «родильный туризм».
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Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести новые ограничения для иммигрантов, которые, как считается, могут нуждаться в государственной помощи.
Как сообщает NBC News, за это решение проголосовали пять судей Верховного суда, против — четверо.
Постановление Верховного суда разрешает отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.
В прошлом году Министерство внутренней безопасности США заявило, что определение лица, зависимого от государственной помощи, будет распространяться на категорию легальных мигрантов, получающих денежные пособия.
Впоследствии администрация Трампа предложила расширить определение, включив в него такие льготы, как Medicaid, талоны на питание и субсидии на оплату жилья.
Таким образом, новые правила получения «грин-карт» в первую очередь ударят по бедным мигрантам.
Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила получения туристической визы с целью ограничить «родильный туризм».