Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести новые ограничения для иммигрантов, которые, как считается, могут нуждаться в государственной помощи.

Как сообщает NBC News, за это решение проголосовали пять судей Верховного суда, против — четверо.

Постановление Верховного суда разрешает отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.

В прошлом году Министерство внутренней безопасности США заявило, что определение лица, зависимого от государственной помощи, будет распространяться на категорию легальных мигрантов, получающих денежные пособия.

Впоследствии администрация Трампа предложила расширить определение, включив в него такие льготы, как Medicaid, талоны на питание и субсидии на оплату жилья.

Таким образом, новые правила получения «грин-карт» в первую очередь ударят по бедным мигрантам.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила получения туристической визы с целью ограничить «родильный туризм».