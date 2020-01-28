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Украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что задержали разведчики боевика 27 января «при обследовании территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений ООС».
У задержанного нашли «военный билет» так называемой ДНР.
«По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил», — говорится в сообщении.
Однако при пересечении линии соприкосновения он подорвался на минном заграждении, установленном самыми боевиками.
«Остальные члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь», — рассказали в ООС.
Напомним, 17 января Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.
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Украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Отмечается, что задержали разведчики боевика 27 января «при обследовании территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений ООС».
У задержанного нашли «военный билет» так называемой ДНР.
«По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил», — говорится в сообщении.
Однако при пересечении линии соприкосновения он подорвался на минном заграждении, установленном самыми боевиками.
«Остальные члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь», — рассказали в ООС.
Напомним, 17 января Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.