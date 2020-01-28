Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и не допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ.

Об этом Петр Порошенко заявил в Брюсселе, сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

— Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, о том что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается, - отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко привел пример о де-факто поражении Украины в ПАСЕ, где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев - в том числе и из Министерства иностранных дел.