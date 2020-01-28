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Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и не допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ.
Об этом Петр Порошенко заявил в Брюсселе, сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
— Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, о том что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается, - отметил Петр Порошенко.
Петр Порошенко привел пример о де-факто поражении Украины в ПАСЕ, где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев - в том числе и из Министерства иностранных дел.
— На сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того , чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, когда Россия является страной агрессором - и Совет Европы предпринимает шаги, что якобы ничего не случилось. И мы не можем допустить «детоксикации Путина» - когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет «рукопожатным». Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и нести соответствующую ответственность за эту агрессию, - отметил Петр Порошенко.
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Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и не допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ.
Об этом Петр Порошенко заявил в Брюсселе, сообщает пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
— Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, о том что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается, - отметил Петр Порошенко.
Петр Порошенко привел пример о де-факто поражении Украины в ПАСЕ, где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев - в том числе и из Министерства иностранных дел.
— На сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того , чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, когда Россия является страной агрессором - и Совет Европы предпринимает шаги, что якобы ничего не случилось. И мы не можем допустить «детоксикации Путина» - когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет «рукопожатным». Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и нести соответствующую ответственность за эту агрессию, - отметил Петр Порошенко.