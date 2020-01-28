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Об этом свидетельствует постановление от 27 января, сообщает Адвокатская совещательная группа.
В декабре 2019 года Рябошапка заменил эту группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве. Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми «Л/ДНР».
14 января суд удовлетворил отвод новой группы прокуроров.
Напомним, ранее стало известно, что в производстве Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.
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Об этом свидетельствует постановление от 27 января, сообщает Адвокатская совещательная группа.
В декабре 2019 года Рябошапка заменил эту группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве. Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми «Л/ДНР».
14 января суд удовлетворил отвод новой группы прокуроров.
Напомним, ранее стало известно, что в производстве Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.