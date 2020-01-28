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Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского газового монополиста.
— Газпром поставил газопроводом «Турецкий поток первый миллиард кубометров газа. Около 54% этого объема доставили на турецкий газовый рынок, около 46% — на турецко-болгарскую границу, — говорится в сообщении Газпрома.
Там напоминают, что коммерческие поставки газа «Турецким потоком начались еще 1 января 2020 года, а 8 января состоялось торжественное мероприятие по запуску трубопровода.
Напомним, что в церемонии официального запуска «Турецкого потока» участвовали президенты Турции и России, а также лидеры ряда европейских стран, в частности Сербии и Болгарии. Церемония состоялась 8 января 2020 года.
С помощью запуска «Турецкого потока» Россия пыталась отказаться от услуг газотранспортной системы Украины. Кроме этого трубопровода Россия строит еще трубопровод на севере — «Северный поток-2». Однако его строительство заморозили из-за санкций США.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского газового монополиста.
— Газпром поставил газопроводом «Турецкий поток первый миллиард кубометров газа. Около 54% этого объема доставили на турецкий газовый рынок, около 46% — на турецко-болгарскую границу, — говорится в сообщении Газпрома.
Там напоминают, что коммерческие поставки газа «Турецким потоком начались еще 1 января 2020 года, а 8 января состоялось торжественное мероприятие по запуску трубопровода.
Напомним, что в церемонии официального запуска «Турецкого потока» участвовали президенты Турции и России, а также лидеры ряда европейских стран, в частности Сербии и Болгарии. Церемония состоялась 8 января 2020 года.
С помощью запуска «Турецкого потока» Россия пыталась отказаться от услуг газотранспортной системы Украины. Кроме этого трубопровода Россия строит еще трубопровод на севере — «Северный поток-2». Однако его строительство заморозили из-за санкций США.