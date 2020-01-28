За 27 января в зоне боевых действий на Донбассе противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, потерь с украинской стороны нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, – уточнили в министерстве.

Возле н.п. Пески оккупационные войска применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы; два обстрела возле Новотроицкого произвели из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; два возле Лебединского – из минометов калибра 82 мм (9 мин), гранатометов и стрелкового оружия. В районе н.п. Тарамчук противник сделал шесть выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Рядом с н.п. Майорское стреляли из разносистемных гранатометов; в районе Новой Кондрашевки – из миномета 82-мм; рядом с Пивденным – из гранатометов и стрелкового оружия; в районе Новотошковского выпустили 5 мин из 120-мм миномета.

— Кроме того, в 21:50 в районе отведения сил №3, рядом с населенным пунктом Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, – подчеркнули в ведомстве.

С начала текущих суток оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных в районе Новолуганского, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, украинские разведчики захватили на Донбассе боевика так называемой «ДНР» из диверсионно-разведывательной группы.