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Бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий.
Об этом Роман Труба написал в Telegram.
По его словам, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.
— Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку, – написал Роман Труба.
Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.
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Бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий.
Об этом Роман Труба написал в Telegram.
По его словам, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.
— Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку, – написал Роман Труба.
Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.