Соответствующее открытое письмо Алексей Оржель прислал членам профильного комитета Верховной Рады, передает пресс-служба Минэнерго.

— Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь это будет предотвращать их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы, – сообщил Алексей Оржель в письме депутатам.

Министр считает, что Рада предыдущего созыва не смогла провести реформы в сфере обращения с отходами из-за отсутствия политической воли. Также Оржель отметил, что правительство неоднократно подчеркивало, что запретить оборот пластиковых пакетов в Украине нужно уже с 2021 года. Для этого нужно как можно быстрее проголосовать за соответствующий законопроект в Раде.

Напомним, 12 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2051-1, который предполагает запрет пластиковых пакетов.