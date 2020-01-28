|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.75 грн
|27.2 грн
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель призвал Верховную Раду как можно скорее принять во втором чтении законопроект, которым запрещается оборот одноразовых пластиковых пакетов.
Соответствующее открытое письмо Алексей Оржель прислал членам профильного комитета Верховной Рады, передает пресс-служба Минэнерго.
— Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь это будет предотвращать их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы, – сообщил Алексей Оржель в письме депутатам.
Министр считает, что Рада предыдущего созыва не смогла провести реформы в сфере обращения с отходами из-за отсутствия политической воли. Также Оржель отметил, что правительство неоднократно подчеркивало, что запретить оборот пластиковых пакетов в Украине нужно уже с 2021 года. Для этого нужно как можно быстрее проголосовать за соответствующий законопроект в Раде.
Напомним, 12 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2051-1, который предполагает запрет пластиковых пакетов.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель призвал Верховную Раду как можно скорее принять во втором чтении законопроект, которым запрещается оборот одноразовых пластиковых пакетов.
Соответствующее открытое письмо Алексей Оржель прислал членам профильного комитета Верховной Рады, передает пресс-служба Минэнерго.
— Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь это будет предотвращать их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы, – сообщил Алексей Оржель в письме депутатам.
Министр считает, что Рада предыдущего созыва не смогла провести реформы в сфере обращения с отходами из-за отсутствия политической воли. Также Оржель отметил, что правительство неоднократно подчеркивало, что запретить оборот пластиковых пакетов в Украине нужно уже с 2021 года. Для этого нужно как можно быстрее проголосовать за соответствующий законопроект в Раде.
Напомним, 12 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2051-1, который предполагает запрет пластиковых пакетов.