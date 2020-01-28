В Харьковской области 19-летняя жительница города Лозовая жестоко убила своего кота.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что с заявлением о соответствующем инциденте 26 января в районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований.

Как выяснилось, происшествие имело место 19 января около 01:00 возле одной из многоэтажек в Лозовой. Девушка сначала ударила кота о дерево, а после этого зарезала еще живого кота. 19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не смогла объяснить.

Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Жительнице Лозовой может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 27 января, в Корабельном районе Николаева в Широкой Балке неизвестный застрелил двух домашних собак.