|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.75 грн
|27.2 грн
В Харьковской области 19-летняя жительница города Лозовая жестоко убила своего кота.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что с заявлением о соответствующем инциденте 26 января в районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований.
Как выяснилось, происшествие имело место 19 января около 01:00 возле одной из многоэтажек в Лозовой. Девушка сначала ударила кота о дерево, а после этого зарезала еще живого кота. 19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не смогла объяснить.
Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Жительнице Лозовой может грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, вчера, 27 января, в Корабельном районе Николаева в Широкой Балке неизвестный застрелил двух домашних собак.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В Харьковской области 19-летняя жительница города Лозовая жестоко убила своего кота.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что с заявлением о соответствующем инциденте 26 января в районную полицию обратился представитель одного из общественных формирований.
Как выяснилось, происшествие имело место 19 января около 01:00 возле одной из многоэтажек в Лозовой. Девушка сначала ударила кота о дерево, а после этого зарезала еще живого кота. 19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не смогла объяснить.
Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Жительнице Лозовой может грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, вчера, 27 января, в Корабельном районе Николаева в Широкой Балке неизвестный застрелил двух домашних собак.