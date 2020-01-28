В 2019 году Главным управлением ГНС в Николаевской области возмещено 775,3 миллионов гривен налога на добавленную стоимость 88 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Николаевской области.

За счет возмещения налога на добавленную стоимость пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, которые гарантируют развитие и возможность увеличения объемов производства. Возврат средств плательщикам НДС осуществляется прозрачно, ведь электронная система не позволяет осуществлять любые махинации.

Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом. Плательщики, которые имеют право на бюджетное возмещение, получают его в случае согласования с контролирующим органом заявленной суммы бюджетного возмещения по результатам камеральной проверки, а в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины, - по результатам документальной проверки. Срок для проверки установлен 60 календарных дней, которые наступают за граничным сроком предоставления налоговой декларации.

С целью усовершенствования механизма администрирования возмещения налога на добавленную стоимость, введен Реестр заявлений о суммах бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Электронный реестр обеспечивает эффективный мониторинг возмещения НДС и не позволяет осуществлять любые махинации при возмещении налога на добавленную стоимость.

Следует отметить, что с целью невозможности безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области осуществляется контрольно-проверочная работа, по результатам которой в 2019 году предотвращено безосновательное возмещение НДС почти на 20 миллионов гривен.

Напомним, в Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли.