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В 2019 году Главным управлением ГНС в Николаевской области возмещено 775,3 миллионов гривен налога на добавленную стоимость 88 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Николаевской области.
За счет возмещения налога на добавленную стоимость пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, которые гарантируют развитие и возможность увеличения объемов производства. Возврат средств плательщикам НДС осуществляется прозрачно, ведь электронная система не позволяет осуществлять любые махинации.
Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом. Плательщики, которые имеют право на бюджетное возмещение, получают его в случае согласования с контролирующим органом заявленной суммы бюджетного возмещения по результатам камеральной проверки, а в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины, - по результатам документальной проверки. Срок для проверки установлен 60 календарных дней, которые наступают за граничным сроком предоставления налоговой декларации.
С целью усовершенствования механизма администрирования возмещения налога на добавленную стоимость, введен Реестр заявлений о суммах бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Электронный реестр обеспечивает эффективный мониторинг возмещения НДС и не позволяет осуществлять любые махинации при возмещении налога на добавленную стоимость.
Следует отметить, что с целью невозможности безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области осуществляется контрольно-проверочная работа, по результатам которой в 2019 году предотвращено безосновательное возмещение НДС почти на 20 миллионов гривен.
Напомним, в Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли.
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В 2019 году Главным управлением ГНС в Николаевской области возмещено 775,3 миллионов гривен налога на добавленную стоимость 88 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Николаевской области.
За счет возмещения налога на добавленную стоимость пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, которые гарантируют развитие и возможность увеличения объемов производства. Возврат средств плательщикам НДС осуществляется прозрачно, ведь электронная система не позволяет осуществлять любые махинации.
Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом. Плательщики, которые имеют право на бюджетное возмещение, получают его в случае согласования с контролирующим органом заявленной суммы бюджетного возмещения по результатам камеральной проверки, а в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины, - по результатам документальной проверки. Срок для проверки установлен 60 календарных дней, которые наступают за граничным сроком предоставления налоговой декларации.
С целью усовершенствования механизма администрирования возмещения налога на добавленную стоимость, введен Реестр заявлений о суммах бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Электронный реестр обеспечивает эффективный мониторинг возмещения НДС и не позволяет осуществлять любые махинации при возмещении налога на добавленную стоимость.
Следует отметить, что с целью невозможности безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области осуществляется контрольно-проверочная работа, по результатам которой в 2019 году предотвращено безосновательное возмещение НДС почти на 20 миллионов гривен.
Напомним, в Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли.