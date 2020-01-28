Руководитель николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина», экс-народный депутат Вадим Пидберезняк выступил против введения в Украине открытого рынка земли, пока этот вопрос не вынесут на государственный референдум.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

По мнению Вадима Пидберезняка, земля в Украине была передана ее гражданам в пользование для ведения сельского хозяйства на бесплатной основе, а потому продавать ее они не имеют права.

— Когда меня спрашивают, стоит ли продавать землю, отвечаю вопросом на вопрос: вы бы продали родную маму? Ответ очевиден. Точно так же с нашей землей. В общении с людьми часто слышу еще один вопрос: почему я не имею право продать то, что принадлежит мне? И тогда я снова задаю вопрос: а где вы эту землю взяли, вы ее заработали, вы ее создали, купили? Нет. Эту землю вам выделило государство в пользование, в собственность. В большинстве случаев, для «ведення особистого селянського господарства». То есть земля получена не для того, чтобы ее продать, а для того, чтобы на ней что-то выращивать для собственных потребностей или для получения прибыли, либо для того, чтобы сдать в аренду. Давайте быть честными сами с собой. Вы это даром получили, а теперь хотите даром продать. А не хотите ли, в таком случае, вернуть землю обратно безвозмездно? Всегда, когда появляется такая «дармовщина», это приводит к большим потерям. Мы эту землю даром получили от наших предков, имеем возможность на ней жить, ею пользоваться, зарабатывать. Точно так же мы должны эту землю передать будущим поколениям. Мы просто не имеем права продавать то, что нам не принадлежит. Украинская земля принадлежит всем тем будущим поколениям, которые придут за нами, – считает политик.

Экс-нардеп также отметил, что законопроект о введении рынка земли в стране прописан таким образом, что ее не сможет покупать простой житель Украины.

— Люди часто не вникают, что же прописано в проекте закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения. А там сегодня прописана норма о том, что землю можно покупать только по безналичному расчету. Имеет ли обычный украинец банковские счета, с которых он перечислит деньги за покупку земли. Каким образом простой человек будет доказывать происхождение денег, за которые он собирается купить. Не сможет купить землю и фермер, незначительные оборотные средства которого не позволяют дополнительные траты. Такие, как покупка земли. Норма в проекте закона о том, что землю смогут покупать иностранные банки, говорит о том, что уже приготовлен маршрут для конкретных банков и конкретных лиц, которые эту землю готовятся выкупать, – отметил Вадим Пидберезняк.

Политик также напомнимл, что «Батьківщина» и дальше будет отстаивать интересы украинцев и будет выступать против введения рынка земли, пока в стране не проведут референдум.

— Уверен, что продажа украинской земли – это основная задача команды, которая сейчас пришла к власти. Им осталось продать единственный оставшийся в этой стране ресурс - землю. Все, что делает команда нового президента, доказывает, что их больше ничего не интересует. Перед ними поставили конкретную задачу - провести в парламенте и претворить в жизнь продажу земли. Что происходит? Люди, которые никогда не имели опыта ни в законотворчестве, ни в управлении, с необыкновенной скоростью начали сотнями плодить законы. В это нереально поверить. Кто из нынешних народных депутатов из «Слуг народа» в состоянии написать самостоятельно хоть один законопроект? Исходя из собственного опыта, отвечу - никто. Я тоже проходил депутатскую школу, пришлось учиться. И за всю свою каденцию я подготовил только шесть законопроектов. Физически вычитать каждый законопроект не в «турборежиме» невозможно. Могу сделать единственный вывод: все законопроекты готовятся некой третьей стороной, которая ради определенных целей это все и реализовывает. Предполагаю, что эта «третья сторона» находится не в Украине и не у нас в стране создаются все эти законы. Соответственно, есть план по продаже земли и, в конечном итоге, по продаже нашей страны. Хочу напомнить, что именно партия «Батьківщина» последовательно выступает против продажи украинской земли. Именно по ее инициативе создан Национальный штаб защиты родной земли, который организовал и провел месяц тому назад масштабный митинг под Верховной Радой. Тогда активисты объявили свои требования: немедленно снять с рассмотрения парламента все законы о распродаже сельскохозяйственной земли, продлить мораторий, назначить референдум, – заявил Вадим Пидберезняк.

Напомним, парламент рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей сессии, которая начнется 4 февраля.

Согласно законопроекту о рынке земли, обработанному ко второму чтению, установлена минимальная цена на землю не меньше чем нормативно денежная оценка, которая сейчас в Украине составляет 27 499 гривен за 1 гектар.

В правительстве сообщили, что после введения рынка земель сельскохозяйственного назначения приобрести земельный пай можно будет только безналичным способом.

Украинцам, имеющим двойное гражданство, планируют запретить покупать землю. Чтобы решить эту проблему, могут ввести уголовную ответственность.