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Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что электронный больничный в Украине введут с 1 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По словам чиновника, этот шаг позволит навести порядок в системе.
— С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины, - отметил Коваль.
Он подчеркнул, что электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.
— Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным, - заверил замглавы Минсоцполитики.
Напомним, что правительство работает над переводом больничных листов в электронную форму, в результате чего украинцы смогут закрывать их удаленно.
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Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что электронный больничный в Украине введут с 1 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По словам чиновника, этот шаг позволит навести порядок в системе.
— С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины, - отметил Коваль.
Он подчеркнул, что электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.
— Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным, - заверил замглавы Минсоцполитики.
Напомним, что правительство работает над переводом больничных листов в электронную форму, в результате чего украинцы смогут закрывать их удаленно.