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В Николаевской области прокуратура через суд хочет получить в бюджет 355 тысяч гривен от предпринимателя, который незаконно использовал земельный участок для ведения бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре сообщают, что Врадиевский поселковый совет утвердил проект отвода земельного участка площадью 0,4 га в аренду местному жителю сроком на 5 лет. После чего предприниматель должен был заключить договор аренды земли.
Однако предприниматель так и не заключил договор и деньги за использование земельного участка не платил.
— В то же время, распорядителем земли - Врадиевским поселковым советом - меры к взысканию суммы неуплаченной аренды не принимались, что и стало поводом для обращения прокуратуры в суд, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области прокуратура через суд вернула государству землю стоимостью 300 тысяч гривен.
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В Николаевской области прокуратура через суд хочет получить в бюджет 355 тысяч гривен от предпринимателя, который незаконно использовал земельный участок для ведения бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре сообщают, что Врадиевский поселковый совет утвердил проект отвода земельного участка площадью 0,4 га в аренду местному жителю сроком на 5 лет. После чего предприниматель должен был заключить договор аренды земли.
Однако предприниматель так и не заключил договор и деньги за использование земельного участка не платил.
— В то же время, распорядителем земли - Врадиевским поселковым советом - меры к взысканию суммы неуплаченной аренды не принимались, что и стало поводом для обращения прокуратуры в суд, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области прокуратура через суд вернула государству землю стоимостью 300 тысяч гривен.