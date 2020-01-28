В Николаевской области прокуратура через суд хочет получить в бюджет 355 тысяч гривен от предпринимателя, который незаконно использовал земельный участок для ведения бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В прокуратуре сообщают, что Врадиевский поселковый совет утвердил проект отвода земельного участка площадью 0,4 га в аренду местному жителю сроком на 5 лет. После чего предприниматель должен был заключить договор аренды земли.

Однако предприниматель так и не заключил договор и деньги за использование земельного участка не платил.

— В то же время, распорядителем земли - Врадиевским поселковым советом - меры к взысканию суммы неуплаченной аренды не принимались, что и стало поводом для обращения прокуратуры в суд, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области прокуратура через суд вернула государству землю стоимостью 300 тысяч гривен.