Новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков говорит, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

Об этом он заявил сегодня, 28 января, в ходе брифинга, сообщает Украинская Правда.

— Я не представлял права и интересы Януковича. Тем более по делам Майдана. Кто-то из вас хоть раз с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Я задал вопрос, слышали ли вы, что я представлял его интересы в течение этих 6 лет? Ни один из вас не смог ответить на этот вопрос, потому что я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал, – заявил Александр Бабиков.

По словам Бабикова, необходимо понимать, как работает юридический бизнес в Украине и как оценивать те документы, которые гуляют в интернете.

Заместитель председателя ГБР рассказал, что в адвокатских объединениях обычно работает несколько адвокатов. В каждом производстве есть адвокат, который непосредственно осуществляет защиту клиента, разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением. Именно этот адвокат посещает судебные заседания и готовит документы.

Но, по словам Бабикова, поскольку адвокаты часто задействованы в суде, а КПК требует подачи большого количества процессуальных документов в ограниченные сроки, то «иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в настоящее время в адвокатском объединении».

Он добавил, что журналистам показали «какие-то огрызки документов» и могут показать еще ряд документов по различным клиентам, по которым он «даже под пытками не сможет объяснить, какое они отношение имеют» к его бывшему адвокатскому объединению и какое он принимал в них участие, потому что это все «технические документы».

На вопрос, читает ли он, что подписывает, Бабиков ответил, что читает. Позже, когда журналист зачитала решение Печерского суда, где его фамилия была среди фамилий других защитников Януковича, Бабиков заявил, что его участие в том заседании было из-за того, что он «был начинающим адвокатом» и его пригласил более опытный адвокат, чтобы показать, как проходят подобные процессы.

Он также добавил, что в данном случае выразил свое согласие не на защиту Януковича, а на то, чтобы «посмотреть, как проходит процесс».

Кроме того, Бабиков заверил, что никак не может влиять на расследование дел Майдана, потому что ни директор ГБР, ни его первый заместитель и заместитель не являются руководителями органа досудебного расследования. Кроме того, закон «запрещает директору, его первому заместителю и заместителю вмешиваться в любой ход уголовных производств, не предусматривает права давать указания по уголовным производствам, направлять досудебное расследование или заслушивать их».

Бабиков также добавил, что для того, чтобы «не было никаких инсинуаций, а досудебное расследование проводилось эффективно и всесторонне», по делам Майдана создали специальное подразделение, подчиненное непосредственно директору ГБР.

Напомним, новоназначенный зампред Государственного бюро расследований Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса на должность.