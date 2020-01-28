Глава Комиссии по журналистской этике и глава «Общественного радио» Андрей Куликов считает, что именно медиасообщество должно определять профессиональных журналистов.

Об этом он сказал в эфире Общественного радио.

— Законопроект («о дезинформации», - прим.) предлагает создать Ассоциацию профессиональных журналистов Украины. Я считаю, что дать публике возможность разделять профессиональных журналистов от самозванцев нужно, но это должно делать методом саморегулирования журналистского сообщества, а не созданный сверху какой-то орган. В Великобритании есть такой термин, который у нас еще, к счастью, не прижился - «квазинезависимая общественная организация». Это преимущественно якобы общественные организации, которые создаются по приказу правительства. Это тенденция, которая не способствует развитию демократического общества, - сказал он.

В то же время он напомнил о фейковых журналистах, которые появляются на время выборов.

— Однако, с другой стороны, у нас возникают сотни журналистов, которые получают удостоверение на выборы - на пару дней. И часто они являются далеко даже не наблюдателями на избирательных участках, а заявляются туда, чтобы кого-то напугать, кого-то не пустить, и часто не пустить настоящих журналистов. Поэтому считаю, что нужно, чтобы те, кто давно и небезразлично работает в области средств массовой коммуникации, объединились, присоединились к разработке законодательного нормативного акта и ввели нечто вроде того, что есть в Нидерландах. Там есть институт или гильдия присяжных переводчиков. Не просто переводчик, а человек, который приносит присягу на то, что он будет переводить в соответствии с определенными принципами, - отметил Андрей Куликов.

Напомним, что в ноябре 2019 года стало известно, что в Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации. В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность «драконовскими» медиаинициативами министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и обвинили его в избегании открытой дискуссии с НСЖУ.