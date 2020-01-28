В Кировоградской области планируют реализовать проект «Международный аэропорт гражданской авиации Канатово».

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

Областные власти считают, что в условиях активного развития бизнеса, а также для создания благоприятных условий работы инвесторов Кировоградской области необходимо авиационное сообщение с другими регионами Украины и другими странами.

Отмечается, что в советский период аэродром «Канатово» был авиационной базой. Позже здесь базировались самолеты ВВС Украины. В 2004 году 44-й бомбардировочный полк ВВС Украины был расформирован, а из 30 бомбардировщиков Су-24М примерно 10-12 самолетов были включены в состав 7-го бап в Староконстантинове, а остальные переданы на базы хранения авиатехники в Николаеве, Белой Церкви, Луцке. Сейчас ЦИК «Канатово» является собственностью Минобороны Украины.

Напомним, что завершено строительство нового пассажирского терминала КП «Международный аэропорт «Запорожье».