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В Кировоградской области планируют реализовать проект «Международный аэропорт гражданской авиации Канатово».
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Областные власти считают, что в условиях активного развития бизнеса, а также для создания благоприятных условий работы инвесторов Кировоградской области необходимо авиационное сообщение с другими регионами Украины и другими странами.
Отмечается, что в советский период аэродром «Канатово» был авиационной базой. Позже здесь базировались самолеты ВВС Украины. В 2004 году 44-й бомбардировочный полк ВВС Украины был расформирован, а из 30 бомбардировщиков Су-24М примерно 10-12 самолетов были включены в состав 7-го бап в Староконстантинове, а остальные переданы на базы хранения авиатехники в Николаеве, Белой Церкви, Луцке. Сейчас ЦИК «Канатово» является собственностью Минобороны Украины.
Напомним, что завершено строительство нового пассажирского терминала КП «Международный аэропорт «Запорожье».
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В Кировоградской области планируют реализовать проект «Международный аэропорт гражданской авиации Канатово».
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Областные власти считают, что в условиях активного развития бизнеса, а также для создания благоприятных условий работы инвесторов Кировоградской области необходимо авиационное сообщение с другими регионами Украины и другими странами.
Отмечается, что в советский период аэродром «Канатово» был авиационной базой. Позже здесь базировались самолеты ВВС Украины. В 2004 году 44-й бомбардировочный полк ВВС Украины был расформирован, а из 30 бомбардировщиков Су-24М примерно 10-12 самолетов были включены в состав 7-го бап в Староконстантинове, а остальные переданы на базы хранения авиатехники в Николаеве, Белой Церкви, Луцке. Сейчас ЦИК «Канатово» является собственностью Минобороны Украины.
Напомним, что завершено строительство нового пассажирского терминала КП «Международный аэропорт «Запорожье».