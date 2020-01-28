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Президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.
Об этом президент написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича Каденюка сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством, – заявил Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет. По мнению президента, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда. Зеленский напомнил, что 28 января 2020 Каденюку исполнилось бы 69 лет.
Кроме того, он добавил, что Каденюк для пробуждения экипажа «Колумбии» в 1997 году выбрал гимн Украины. Таким образом «Ще не вмерла України» впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.
Напомним, Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года.
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Президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти первого украинского космонавта Леонида Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.
Об этом президент написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича Каденюка сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством, – заявил Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет. По мнению президента, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда. Зеленский напомнил, что 28 января 2020 Каденюку исполнилось бы 69 лет.
Кроме того, он добавил, что Каденюк для пробуждения экипажа «Колумбии» в 1997 году выбрал гимн Украины. Таким образом «Ще не вмерла України» впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.
Напомним, Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года.