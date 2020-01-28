Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2020 году установить 250 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах государственного значения.

Об этом пишет пресс-служба Мининфраструктуры.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в настоящее время уже приобретены центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение и 30 комплексов автоматической фиксации нарушений.

— За год мы установим еще 220 комплексов. Все балансодержатели дорог также должны быть привлечены к этому процессу. Мы должны координироваться. Со своей стороны мы предоставим всю информацию относительно концентрации ДТП и аварийно-опасных участков, - сказал он в ходе конференции «Дороги UA 2020».

Также Криклий отметил, что автодороги должны быть не только качественными, но и безопасными.

— Я благодарен народным депутатам за поддержанный в 2019 году закон, который вводит аудит безопасности дорог. На всех стадиях - проектирования дорог, строительства или ремонта, а также при эксплуатации - будет осуществляться аудит безопасности. Это позволит внедрить стандарты безопасности дорог и уменьшить социальные и материальные потери от ДТП. План начала реализации такой: 2020 - подготовка подзаконных актов и создание системы независимого аудита безопасности, 2021 - старт для международных дорог, 2022 - старт для национальных дорог, - заявил министр.

Напомним, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил новый объем финансирования, который будет направлен на ремонт дорог в Украине в 2020 году.