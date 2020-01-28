Во вторник, 28 января, Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение «выборов» в оккупированном Крыму.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам без обсуждения.

Санкции применены за «подрыв территориальной целостности Украины».

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Как стало известно агентству, в списке — так называемые «временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя» Михаил Развожаев, «председатель Совета министров Республики Крым» Юрий Гоцанюк, «председатель Законодательного собрания Севастополя» в 2016−19 гг, в настоящее время — «заместитель Законодательного собрания Севастополя» Екатерина Алтабаева.

Должности остальных четырех — С. Даниленко, Л. Бачова, К. Перкова и В. Немуова — установить не удалось.

Напомним, что ранее лидеры Евросоюза приняли политическое решение о продлении на полгода санкций против России.