Об этом говорится в рейтинге фактчекингового проекта VoxCheck.

Так, в словах Вадима Рабиновича нашли 3,45% правды. Отмечается, что также много врали Нестор Шуфрич – 11,11% правды и Александр Качный – 14,29% правды. Все трое – представители «Оппозиционного платформы — За жизнь».

Зато больше всего правдивых высказываний зафиксировали у спикера парламента Дмитрия Разумкова – 64,71%, соглавы фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова – 61,10% и члена партии «Батьківщина» Сергея Власенко – 53,6%.

Согласно анализу, наибольшее количество лжи и манипуляций касались вопросов открытия рынка земли, цен на газ и электроэнергии для населения и принятия бюджета. Одним из самых популярных тезисов называются заявления политиков о чрезмерном финансировании силового блока страны и недостатках социальной сферы.

Также меньше обсуждали законодательные инициативы нового парламента, газовые контракты с РФ, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и новые правила предоставления субсидий, Минские соглашения и формулу Штайнмайера, приватизацию государственных предприятий.

Президент Владимир Зеленский чаще всего говорил неправду о рыночных ценах на энергоносители, отношения с МВФ или войну. Отмечается, что он почти никогда не манипулирует – лишь 5,9% его утверждений были манипулятивными.

В то же время в словах пятого президента Украины Петра Порошенко появилось больше популизма, преувеличений и манипуляций.

Для этого рейтинга мониторили слова украинских политиков с первого дня работы парламента нового созыва 29 августа и до конца 2019 года. Аналитики следили за высказываниями чиновников на политических ток-шоу на информационных телеканалах, имеющих охват 0,5% + и аудиторию 18-54 лет, а именно: «Свобода слова» на ICTV, «Пульс» на 112-м канале, «Украинский формат» на NewsOne, «Право на власть» на «1+1» и «Свобода слова Савика Шустера» на ТРК «Украина». Также анализировались наиболее знаковые выступления политиков, в частности пресс-марафон Владимира Зеленского, телемарафон Вадима Рабиновича, первое заседание нового состава ВРУ, конференция YES-2019 и др. В рейтинг попали те политики, в выступлениях которых смогли выделить не менее 10 фактологических цитат за указанный период.