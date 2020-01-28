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Председатель политической партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщают в пресс-службе партии.
В своем выступлении Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии. Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый Президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.
Петр Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемой встречи ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, которая, по российскому замыслу, должна создать альтернативу Группы Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.
Пятый Президент Украины отметил сознательное торпедирование Россией Минских договоренностей и продолжение политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. Он отметил необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранение свободы судоходства и восстановление территориальной целостности государства, включая Крым.
Петр Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.
В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине пятый Президент подчеркнул необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечение реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.
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Председатель политической партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщают в пресс-службе партии.
В своем выступлении Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии. Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый Президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.
Петр Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемой встречи ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, которая, по российскому замыслу, должна создать альтернативу Группы Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.
Пятый Президент Украины отметил сознательное торпедирование Россией Минских договоренностей и продолжение политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. Он отметил необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранение свободы судоходства и восстановление территориальной целостности государства, включая Крым.
Петр Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.
В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине пятый Президент подчеркнул необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечение реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.